Foot: l’école des jeunes de Mons Nord en plein essor (photos)

En matière de jeunes, Mons Nord a toujours fait partie des très bons élèves de la région de Mons-Borinage. En un peu plus d’un an, suite à l’arrivée de Dominique Save et Didier Couvreur, le club a doublé le nombre de gamins et mené à bien énormément de projets, notamment au niveau des infrastructures qui ne cessent de s’agrandir et s’embellir. Et c’est loin d’être fini.

Près de 240 gamins composent actuellement l’école de jeunes de Mons Nord, relancée, dynamisée et plus que jamais placée au centre du projet du club. « Oui, la formation a toujours été notre leitmotiv », souffle Didier Couvreur, le directeur technique.