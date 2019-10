Mons-Borinage: le nombre d’étudiants au CPAS explose

De plus en plus d’étudiants demandent de l’aide au CPAS. - Illustration/Le Soir

Fabrice François, président du CPAS d’Hensies, s’inquiète. En deux ans, le nombre d’étudiants aidés par le CPAS hensitois a quasiment triplé. Il est passé de 24 en 2017 à 60 en 2019. Et il ne s’agit pas d’un cas isolé. De plus en plus de jeunes de Mons-Borinage bénéficient du RIS.