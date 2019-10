VTT: le «Challenge Bike Aventure» dès cet hiver!

Un nouveau concept cycliste sera lancé cet hiver, dès le 27 octobre: le «Challenge Bike Aventure». Le but est de motiver, d’inciter grands et petits à venir au vélo. À la base de l’initiative, la section du Hainaut de la FCW et l’engouement des clubs locaux de VTT.

« C’est du monde de vététistes que le signal nous est parvenu », a expliqué Paul Goulem, président de la FCWB Hainaut. « Leur problème était la saison hivernale, la recherche de courses, de longs trajets à effectuer pour en trouver. Nous avons donc décidé de mettre un nouveau concept sur pied, le Challenge Bike Aventure Cyclocross-VTT.