Clarebout Frameries:les riverains inquiets écrivent à la ministre

Les riverains ont pris des photos et vidéos. - Amis du Crachet.

Les Amis du Crachet, le groupe de riverains opposé au projet Clarebout, ont écrit à la ministre wallonne de l’Environnement et de la Nature Céline Tellier (Ecolo). Ils y dénoncent, vidéos et photos à l’appui, des activités nocturnes «douteuses» sur le site Clarebout à Frameries. Sur les vidéos, on voit un camion en train de vider sa citerne dans le réseau d’égouttage public