Escape game et énigmes à résoudre au Belvédère de Dour

Pas moins de six équipes de six joueurs ont participé ce dimanche après-midi à un escape game au Belvédère à Dour. L’objectif: résoudre les énigmes le plus vite possible grâce aux indices disséminés dans la pièce. Tout s’est déroulé dans une ambiance bon enfant, parfois stressante vu le chrono, parfois très relax vu les quelques fous rires qui ont ponctué cette belle après-midi.

Chaque équipe dispose de 45 minutes pour aller changer le drapeau qui flotte en haut de la tour du Belvédère, enlever le drapeau de l’occupant allemand et le remplacer par celui de la commune de Dour. Mais pour y arriver, les six concurrents doivent trouver et résoudre les énigmes qui leur sont proposées.