Honnelles: André et Fanny fêtent leurs 70 ans… de mariage!

À Roisin, dans la commune de Honnelles, toute une famille était en effervescence ce samedi. Enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants entouraient André Laurent, 94 ans, et Fanny Harmegnies, 93 ans, pour cet événement particulier. Imaginez: des noces de platine, soit sept décennies d’union, depuis qu’ils se sont dit «oui» à Dour, le 20 octobre 1949!

« Mon mari faisait partie d’une équipe d’étudiants de Warocqué (la faculté universitaire à Mons, aujourd’hui UMons ndlr). On sortait toujours dans ce même groupe, mais j’étais trop jeune, et mon mari aussi, [pour certaines activités]. Et [on nous disait] : « vous, vous ne sortez pas après telle heure, vous rentrez à la maison.