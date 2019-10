Réconciliés: J. Galant soutient G-L Bouchez pour la présidence MR

Tous deux sont tombés d’accord : plus question de marcher sur les plates-bandes de l’autre ! - C.W.

C’est un appui important que reçoit Georges-Louis Bouchez candidat à la présidence du MR. Et sans doute inattendu. Silencieuse jusqu’à présent quant à sa préférence pour la présidence de son parti, Jacqueline Galant annonce qu’elle soutiendra le Montois. Les tensions et coups de gueule entre les deux leaders régionaux de la famille libérale appartiennent au passé. Tous deux ont défini leur propre trajectoire. Plus question de se torpiller!