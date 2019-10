Hensies: vol «potache» chez un papa policier

Nous les appellerons A, B et C! Âgés chacun d’une vingtaine d’années, A et B répondent devant le tribunal de Mons d’un cambriolage commis à l’aide d’une fausse clef au domicile d’un policier, à Hensies. À entendre A, il s’agissait juste de donner une petite leçon à C, leur copain, fils de policier, qui leur aurait dit un jour : « Mon père est flic, alors moi je peux faire ce que je veux . »

Ni une ni deux : entre Noël 2016 et Nouvel an 2017, ils sont entrés dans le garage, apparemment ouvert, du policier. À l’intérieur, ils ont trouvé la clef de l’habitation. A et B répondent de s’être servis en biens en tous genres : un téléviseur, deux lecteurs de DVD, un aspirateur, un taille-haie…