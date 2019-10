Une rue bien éclairée, c’est bien. Mais une rue trop éclairée, c’est nuisible. Et un chemin désert éclairé toute la nuit, c’est absurde! Pour nous rappeler les vertus de la nuit noire, quelques communes -Frameries, Mons et Saint-Ghislain- proposent des activités à l’occasion de «la nuit de l’obscurité», ce week-end. Plus fondamentalement, c’est tout l’éclairage public qui va être revu de manière à diminuer la pollution lumineuse.

Il nous prive de la contemplation des étoiles, perturbe notre sommeil et menace les animaux nocturnes : l’abus d’éclairage public est une nuisance (et une nuisance qui coûte cher, en plus).