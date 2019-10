Des Ghlinois se mobilisent contre l’extension de Sandermans

L’entreprise Sandermans à Ghlin envisage de stocker 2.000 tonnes de peroxyde sur son site à la rue de Douvrain. Une perspective qui angoisse certains riverains. Alors que l’enquête publique prendra fin jeudi prochain, une pétition est lancée.

À Ghlin, le projet d’extension de l’entreprise Sandermans, basée rue de Douvrain, suscite l’inquiétude parmi des habitants. Cette société de transport et de logistique, qui emploie une cinquantaine de personnes, dispose actuellement de 12.000 m² de stockage. Mais cet espace n’est plus suffisant. La direction souhaite donc construire un nouveau hall logistique et des quais de chargement.