Boussu: André Gobert, peintre borain reconnu!

Centre et est : Partiellement nuageux et sec. Littoral : Très nuageux avec quelques timides éclaircies. Risque de faibles précipitations. Nord-ouest : Nébulosité variable mais sec. le sud-est du pays : Nébulosité variable et temps sec. Plus tard risque d'averses.

13h 18°C 19 km/h 15h 18°C 16 km/h 17h 18°C 22 km/h 19h 16°C 18 km/h 21h 16°C 19 km/h