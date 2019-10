Basket (D1): Van Caeneghem, symbole du renouveau de Mons-Hainaut

Mons-Hainaut a changé cet été! Avec un nouveau coach à la barre d’un effectif revu et corrigé, les Bleus ont adopté un autre style de jeu, dynamique et efficace. Matches amicaux et officiels confondus, ils ont tout gagné depuis la reprise! Même s’il fait partie des anciens, un Renard symbolise parfaitement ce renouveau: Van Caeneghem. Rencontre.

Il y a quelque chose de changé chez Sander Van Caeneghem. Depuis l’été, et ce fut encore le cas lors du derby retour contre Charleroi, voici une semaine, il a l’occasion de s’exprimer. Et au sortir d’une saison compliquée, il la saisit à pleines mains ! Ainsi, il n’hésite pas à infiltrer les lignes adverses, à percuter, à shooter à distance. Il défend bien aussi.