Suite à l’accident de camion à Nimy: l’autoroute fermée de nuit

Suite à l’accident de camion qui s’est produit ce mercredi sur l’autoroute E42-E19/A7 à hauteur de Maisières, plusieurs opérations doivent encore être réalisées sur la voirie. L’autoroute sera donc fermée du dimanche 13 octobre à 21h au lundi 14 octobre à 6h entre l’échangeur n°22 « Obourg » et l’échangeur 24 « Mons » en direction de la France.

Une déviation sera mise en place via la N552 et l’échangeur n°25 « Saint-Ghislain ». Vers la France, les accès n°23 et 23bis « Nimy », ainsi que l’aire de Bois du Gard seront également fermés, annonce la SOFICO par voie de communiqué.