MMA: l’European Beatdown prend du galon à Mons

La Diamonte mons.arena s’apprête à nouveau à vibrer au rythme des K-O, ce samedi soir, à l’occasion de la septième édition de l’European Beatdown. Le parquet de Mons-Hainaut laissera place à la célèbre cage octogonale, faisant de Jemappes, le temps d’une soirée, la capitale européenne du MMA.

Connue et reconnue sur la scène nationale et internationale, la compétition montoise n’a cessé de prendre de l’ampleur au fil des années. Grâce à l’œil d’expert de ses organisateurs passionnés, l’EBD est devenu un tremplin à champions. Pour preuve : deux de ses détenteurs de ceinture militent aujourd’hui au sein de la célèbre UFC, la plus grande fédération de MMA au monde.