Mons: pétition et malentendus autour de l’Aramis

Les riverains des rues Bouteiller et Lecat, à Nimy, sont à bout. Si bien qu’une pétition a même été rédigée. Elle a récolté 129 signatures. La source de leur désarroi: des automobilistes inciviques, qui se garent et roulent à toute vitesse dans leur petit quartier en cul-de-sac. Des conducteurs qui viennent du club de sport tout proche, assurent les riverains. La Ville de Mons essaie de trouver un juste milieu entre les deux parties… Mais une solution semble bel et bien se profiler.

Le club de sport nimysien « L’Aramis » a introduit une demande de permis pour installer deux terrains de padel à l’arrière de son bâtiment et aménager le parking. Une nouvelle qui n’a pas plu aux riverains. Ils se plaignent de nuisances et ont même rédigé une pétition.