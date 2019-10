Mons: voici le nouveau chef qui tiendra la baguette de l’ORCW

Le sud du pays : Temps sec et généralement nuageux. Graduellement davantage d'éclaircies. le centre et le sud : Ciel très nuageux et temps sec. le nord : Temps très nuageux à couvert avec d'abord encore quelques faibles pluies par endroits. Graduellement plus sec.

14h 16°C 27 km/h 16h 17°C 27 km/h 18h 17°C 25 km/h 20h 16°C 22 km/h 22h 15°C 23 km/h