Assises de Roisin: le GSM a mystérieusement disparu…

Ce vendredi matin, la cour d’assises du Hainaut a auditionné Sandra S., une amie de Torino Dubois et de sa compagne. Cette jeune femme a eu 576 contacts avec un numéro attribué à Torino Dubois entre le 1er octobre et le 23 novembre 2016, soit une moyenne de onze contacts par jour! Mais elle ignore qui était son interlocuteur…

Quand elle s’est présentée à la police en mars 2017, son téléphone, cassé selon elle et inactif depuis deux jours, avait mystérieusement disparu. Les enquêteurs n’ont pas pu avoir accès au contenu des messages échangés et elle n’a plus aucun souvenir.