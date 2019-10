A cause d’une fuite d’eau qu’on ne parvenait pas à localiser précisément, les habitants de la rue du Béguinage, dans le quartier du Vieux Marché à Mons, ont été bien embêtés... Et surtout, fort longtemps! Les problèmes ont commencé mercredi en fin de matinée et la réparation ne devait être terminée que jeudi tard dans la nuit.

