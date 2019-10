Dans la plupart des régions : Généralement partiellement nuageux et sec. Dans le nord-ouest : Nébulosité variable avec risque d'une averse. Le sud-est du pays. : D'abord nuageux à très nuageux avec risque d'une averse. Plus tard, davantage d'éclaircies et généralement sec.

18h 15°C 17 km/h 20h 13°C 18 km/h 22h 12°C 19 km/h