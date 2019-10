Aquathlon: Manu Lejeune aux Jeux mondiaux de plage à Doha

E mmanuel Lejeune disputera l’aquathlon de Doha, dès le 14 octobre, dans le cadre des jeux mondiaux de plage. Rien à voir avec la bronzette! Les meilleurs mondiaux, dont le Quiévrainois, seront bien au rendez-vous

Emmanuel Lejeune est sur pied. Ses déboires de la saison qui se termine lui ont coûté toute prétention olympique, après une chute à l’entraînement à vélo. Le Quiévrainois disputera les « ANOC World Beach Games » dans le cadre de l’aquathlon, discipline qui combine natation et course à pied et dont il a été champion du monde en 2018. Le but : un top 10, voire mieux.