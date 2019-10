Mme Libiez: «J’ai vu mes deux garçons couchés par terre»

Les parties civiles se sont exprimées, jeudi, devant la cour d'assises du Hainaut. Claudette Guéry, 85 ans, est restée très marquée par cette attaque à main armée qui s'est déroulée la nuit du 20 au 21 octobre 2016 dans sa ferme de Roisin. Loïc Harvengt, l'un des accusés, lui a adressé quelques mots. "Je m’en veux beaucoup de ce qui s’est passé, je suis désolé. En prison, j’ai perdu ma grand-mère … Je penserai à cette affaire jusqu’à la fin de ma vie". Il est le seul à être en aveu de sa participation au vol avec violence du stock de cigarettes.

Claudette raconte qu’elle est allée se coucher vers 22h dans la chambre située au rez-de-chaussée. « Je me suis réveillée à cause du bruit. Il y avait un monsieur qui a tenu un revolver sous mon menton en me disant de ne pas bouger. Il était cagoulé, de corpulence moyenne, plutôt mince.