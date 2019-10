Foot: Franco Galofaro revit avec les filles de Ste-Odile Elouges

Alors que des raisons personnelles l’avaient incité à prendre du recul par rapport au football, c’est le football qui a rattrapé Franco Galofaro. Et il ne lui a pas fallu longtemps pour remettre le pied à l’étrier. Quand la passion vous tient… Retrouvailles.

Fin juillet, l’ex-entraîneur de Thulin, Vacresse, Hyon, Hensies, Espanola et l’USGTH, entre autres, était contacté par Patrick Poli, un ami de longue date. Le président du FC Sainte-Odile Elouges proposait à Franco de coacher l’équipe féminine de P2. « Une première pour moi ! Et j’avoue que sur le coup, j’étais assez sceptique. Pourtant, le jour-même, je me suis engagé.