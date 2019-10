Ghlin: comprendre la DMLA par un petit film d’animation

Comprendre la DMLA (Dégénérescence maculaire liée à l’âge) et les possibilités d’accompagnement grâce à un petit film d’animation réalisé par Les Amis des Aveugles.

La dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) est une maladie de la rétine qui touche de plus en plus de personnes à partir de 65 ans. Cette maladie provoque une perte de vision centrale et peut avoir comme conséquence la cécité. Peu ou mal connue du grand public, elle est, dans certains cas, dépistée tardivement.