Dour: 2.000 euros dérobés à l’étang de nage du Belvédère

Les faits se sont déroulés au début du mois d’août dernier. Plus de 2.000 euros ont été volés dans les bureaux de l’étang de nage du Belvédère, géré par la Régie Communale Autonome (RCA). Questionné par l’opposition Votre Dour et son chef de file Joris Durigneux (PS), le bourgmestre de Dour Carlo Di Antonio (cdH) a confirmé le vol et indique qu’il s’agit des recettes d’entrée de l’étang de nage.

Ce mardi lors d’un conseil communal convoqué en urgence, les débats étaient principalement tournés vers le fonctionnement de la Régie Communale Autonome (RCA) en charge des espaces sportifs dourois et de l’étang de nage du Belvédère. La majorité Dour Demain, emmenée par Carlo Di Antonio (cdH) tenait absolument à respecter la date de dépôt des comptes 2018 de la RCA à la banque nationale.