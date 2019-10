Rappelez-vous, c’était à la mi-septembre. Un chiot de 5-6 mois avait été retrouvé maltraité, affamé et malade dans le zoning de Ghlin. Il était tellement malade qu’il n’avait presque plus de poils! Un mois après, baptisé Noé, le jeune chien a été adopté. Il est dans une famille d’accueil, même s’il doit encore recevoir des soins.

La première photo du chiot avait créé l’émoi sur le net. Et pour cause, il apparaissait très amaigri, sans poils et avec des griffes trop longues.