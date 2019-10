Protection civile: ils ont dû venir de Crisnée, pas de Ghlin!

C’est suite à un accident de camion survenu dans la nuit, à hauteur de Nimy-Maisières, que l’autoroute E19 est fermée dans les deux sens de circulation. La protection civile de Crisnée a été appelée peu avant deux heures du matin, et la cellule chimique a été dépêchée sur place. Une vingtaine d’hommes ont été mobilisés pour contrôler le seuil d’exposition. Notamment dans l’école de Maisières et les rues avoisinantes. Pascal Lafosse, député provincial, pousse un coup de gueule: «J’ai le sentiment qu’un Wallon n’a pas la même importance en termes de sécurité qu’un Flamand.» Et pour cause, la caserne de la protection civile à Ghlin a été fermée. Du coup, il a fallu attendre les agents qui venaient de Crisnée!

« La sécurité d’un Flamand est-elle plus importante que celle d’un Wallon ? La sécurité ne s’arrête pas à la frontière linguistique. » Pascal Lafosse, député provincial en charge de l’enseignement et de la formation aux métiers de la sécurité, ne mâche pas ses mots, et évoque la réforme de l’ex-ministre de l’Intérieur Jan Jambon.