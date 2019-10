Assises de Roisin: un couple pris dans la tempête Pottiez

Thomas Audin et Sylvie Cuelle, soupçonnés d’avoir donné de précieuses informations aux auteurs de l’attaque à main armée qui s’est déroulée à la ferme Libiez, en octobre 2016, ont beaucoup perdu.

Avant le mois d’octobre 2016, Thomas Audin et Sylvie Cuelle avaient une vie tout à fait normale. Le Borain a rencontré la Nordiste à l’école, ils sont tombés amoureux. Ils se sont mariés en 2013 et trois enfants sont nés. Elle travaillait dans un hôpital à Denain et lui apprenait son métier de mécanicien.