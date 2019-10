La Joëlette du rire à Mons: pour que tout le monde puisse courir

Au semi-marathon de Nivelles. - COM

Tout a commencé en septembre dernier. Lysandre, 11 ans, déficient visuel, participait au semi-marathon de Nivelles, encadré par ses professeurs et un groupe d’amis. Le jeune garçon, scolarisé à Ghlin, a fait la course en joëlette, ce fauteuil permettant aux personnes handicapées de faire de la randonnée ou de la course. Emporté par l’enthousiasme général, le petit groupe a décidé de créer l’ASBL La Joëlette du rire pour permettre à d’autres personnes à mobilité réduite de participer à des événements sportifs.