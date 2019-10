Le FITA s’invite à Cuesmes dès ce vendredi

Le centre et le nord-est : Il fera d'abord partiellement à parfois très nuageux et le temps sera encore temporairement sec. Localement de larges éclaircies. Sur l'extrême est et le sud-est : Il fait souvent très nuageux avec quelques averses. Sur l'ouest et le nord-ouest : Le temps deviendra très nuageux avec progressievement des averses qui pourront être assez soutenues depuis la frontière française.

07h 11°C 15 km/h 09h 11°C 19 km/h 11h 10°C 24 km/h 13h 11°C 25 km/h 15h 12°C 32 km/h 17h 12°C 25 km/h 19h 11°C 25 km/h 21h 10°C 23 km/h