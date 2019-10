«Pourquoi un prix aussi exorbitant pour un médicament?»

Basse et Moyenne Belgique : Temps nuageux avec encore quelques faibles pluies par intermittence, mais souvent sec. Quelques éclaircies depuis l'ouest plus tard. Haute Belgique : Fort nuageux avec de la pluie ou de la bruine. La région côtière : Temps sec et nuageux avec graduellement davantage d'éclaircies.

12h 14°C 14 km/h 14h 14°C 15 km/h 16h 15°C 18 km/h 18h 13°C 15 km/h 20h 13°C 19 km/h 22h 12°C 19 km/h