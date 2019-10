Mons: Anthony, testeur de restos, est suivi par 10.000 personnes!

Tout a commencé il y a deux ans: Anthony De Keyzer, de Villerot, aime sortir et tester toutes sortes de nouvelles adresses. Restaurants, tea-rooms, bars,... Il devient une référence, à qui ses proches s’adressent pour des idées de restos. Si bien qu’il décide de se créer une page sur les réseaux sociaux: «Food is my bff», traduisez «la nourriture est ma meilleure amie».

Sur Facebook, le jeune Villerotois est suivi par près de 10.000 personnes, et 5.300 sur Instagram, le réseau social qui met surtout en avant les photos. La spécialité d’Anthony, c’est de tester les nouveautés, mais surtout les nouvelles adresses. « Je contacte parfois l’établissement moi-même, parfois ce sont les patrons qui me contactent. Je me fais parfois inviter, parfois pas.