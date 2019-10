D3 amateurs: Melckenbeeck offre trois points et un bac à l’USGTH

L’USGTH respire enfin et elle le mérite! La récompense, la première victoire, a fini par arriver après un mois et demi compliqué, frustrant, qui commençait à entamer le moral et l’enthousiasme de Jean-Christophe Dessilly et des siens.

Absolument convaincu que sa place se situe bien en D3 amateurs, le club s’est montré patient, sans céder à la panique ni tomber dans la sinistrose. Il avait simplement besoin d’un succès, d’un déclic, qui ne soigne pas tous ses maux, certes, mais qui a le mérite de rebooster tout le monde.