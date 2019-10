Le Resto du Cœur de Mons devient «l’Épicerie du Cœur»

Le Resto du Cœur de Mons renaît de ses cendres… sous un tout autre nom! L’Épicerie du Cœur vient d’être créée. Cette toute nouvelle structure distribue déjà des colis alimentaires et espère bientôt pouvoir proposer un vide-dressing et des ateliers. «À moyen ou long terme, on aimerait à nouveau proposer des repas chauds», souligne Françoise Delplancq, bénévole très motivée.

Souvenez-vous, le Resto du Cœur de Mons a connu des difficultés ces dernières années. En juillet 2017, il avait dû fermer ses portes suite à des problèmes de mauvaise gestion. L’affaire est d’ailleurs toujours en justice. C’est pourquoi la structure a dû opter pour un autre nom : « C’est une exigence de la Fédération des Restos du Cœur de Belgique.