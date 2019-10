Gare de Saint-Ghislain: guichets et salle d’attente tout neufs!

Depuis la fin du mois d’août, les voyageurs peuvent profiter de nouveaux espaces d’accueil au sein de la gare de Saint-Ghislain. La salle d’attente, fermée depuis des années, est rouverte et ce lundi. Les nouveaux guichets de la SNCB sont également ouverts.

Les guichets et la salle d’attente de la gare de Saint-Ghislain ont été totalement remis à neuf, annonce la SNCB par voie de communiqué. « Les travaux ont permis de renouveler le revêtement du sol, mais également le chauffage et l’éclairage. Les voyageurs sont accueillis dans un environnement agréable et confortable.