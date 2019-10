Mons: Wayne, lauréat du tremplin grâce à son jeu de stratégie

Cela s’appelle le soccer-chess (foot-échecs). C’est avec ce jeu que Wayne Vanhuffel, jeune diplômé en master spécialisé en communication visuelle et communication graphique, a remporté le prix offert par la Maison du Design de Mons.

Dans la tête de Wayne Vanhuffel, 24 ans, les projets bouillonnent, mais une chose à la fois. Il termine d’abord ses études aux Arts2, l’école supérieure des arts à Mons. Une dernière année d’agrégation avec pour objectif de pouvoir enseigner en secondaire supérieur dans le domaine artistique et plus particulièrement en arts plastiques et visuels.