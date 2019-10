LOCK’O à Frameries: du stockage pour les PME et particuliers

LOCK’O, c’est une société qui propose aux entreprises ainsi qu’aux particuliers une gamme de surfaces de stockage sécurisées. Ces surfaces vont de 1 mètre carré à 10.000 m². Ce dimanche, LOCK’O ouvrait ses portes dans le cadre de la Journée découverte entreprises (JDE).

Elle possède plusieurs sites en Belgique dont celui de Frameries situé dans l’ancienne usine Doosan dans laquelle on fabriquait des grues. Actuellement, les entrepôts proposés à la location offrent des moyens de stockage et de garde-meubles qui sont accessibles 7/7 jours et 24/24 h. En location à court ou à long terme.