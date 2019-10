De Frameries à Hyon: course-poursuite sur près de 7 km (vidéo)

06/10 15:00 → 07/10 00:00

Cette après-midi et ce soir, de fréquentes précipitations sont encore attendues, sous forme de périodes de pluie continue ou d'averses parfois fortes. Sur les Provinces de Flandre Occidentale, Flandre Orientale et du Hainaut, les cumuls supplémentaires pourront par endroits atteindre 20 mm ou un peu plus.