Saint-Ghislain: Jérémy Bricq (PS) veut dépoussiérer la politique

Jérémy Bricq, 25 ans, figure parmi les plus jeunes échevins de Wallonie. Il est également conseiller provincial. Près d’un an après les élections, le Saint-Ghislainois veut plus que jamais mettre les jeunes au centre du débat et dépoussiérer le fonctionnement local. Rendre la bibliothèque plus vivante, sortir la culture de ses murs, investir les villages et faire participer les jeunes grâce à un budget participatif ou encore créer un espace de coworking.

Cela fait près d’un an que vous avez été élu en tant que mandataire communal et provincial.