Givry: un blind test au profit du Télévie avec 180 participants

Sur l'ouest : Une nébulosité abondante avec des périodes de pluie faible ou modérée. Graduellement une alternance de périodes sèches et d'averses avec parfois quelques éclaircies. Sur le centre et l'est : Beaucoup de nuages avec des périodes de pluie faible ou modérée.

13h 14°C 18 km/h 15h 14°C 20 km/h 17h 12°C 22 km/h 19h 9°C 17 km/h 21h 8°C 18 km/h