«Pour soigner ma fille, chaque gélule coûte… 383euros»

En 2015, un médecin de la clinique Saint-Joseph à Mons diagnostiquait une affection rare (la maladie de Niemann-Pick de type C) sur la jeune Léonor Renson. Depuis, elle voit son état général se dégrader inexorablement. Il existe un médicament capable de stabiliser l’état de cette Louviéroise de 22 ans et d’améliorer quelque peu ses fonctions vitales. Mais le traitement est hors de prix. Ses parents ont introduit une demande de remboursement qui vient d’être refusée par le Fonds spécial de solidarité. Comment est-il possible qu’un médicament soit commercialisé à un prix aussi exorbitant?

Estrella et Georges Renson sont parents de trois enfants aujourd’hui âgés de 26, 23 et 22 ans. Loïc et Christopher, les aînés sont en bonne santé. Ce qui n’est pas le cas de leur jeune sœur Léonor.