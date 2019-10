Tattoo: plus de 5.000 personnes attendues à Mons Expo (vidéo)

La troisième convention tattoo a lieu ce week-end au Lotto Mons Expo. Plus de 150 artistes et 20 exposants constituent le principal des activités proposées.

Des artistes ? En effet, les organisateurs préfèrent engager et inviter des « artistes » comme ils aiment le dire, des tatoueurs qui proposent des œuvres uniques aux futurs tatoués et qui discutent avec ces personnes avant de mettre en route les aiguilles et les encres.