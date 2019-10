Tentative d’enlèvement à Dour: «Ils ont eu peur d’être punis»

Il n’y a pas eu de tentative d’enlèvement à Dour. C’était une histoire inventée par des enfants de 5 à 9 ans pour éviter d’être punis par leurs parents. Le papa d’un des enfants concerné et le grand-père d’une autre petite fille s’expriment et confirment. Les autorités policières et judiciaires avaient pris très au sérieux cette affaire et avaient multiplié les devoirs d’enquête.

Nous vous parlions, dans notre édition de vendredi, d’une tentative d’enlèvement à Dour. Quatre enfants de 5 à 9 ans expliquaient qu’une camionnette blanche s’était approchée d’eux ce mercredi alors qu’ils étaient en train de récolter des pommes de terre dans un champ au bout de la cité Chevalière.