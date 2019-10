Des danseurs montois se produisent à Disneyland Paris!

Nouveau projet pour les danseurs montois de «Let’s Dance»: ils ont été sélectionnés pour se produire au parc Disneyland Paris! Une prestation sur le thème du cirque. Le parc invite en effet diverses troupes de danse pour des représentations. Les Montois se produiront le 19 janvier prochain. En attendant, les répétitions vont bon train.

C’est un rêve de petite fille pour Julie Liénard, la directrice de l’école et studio de danse « Let’s Dance ». « Je monte un spectacle à thème depuis six mois, qui allie cirque et danse urbaine, avec des danseurs spécialisés dans l’aspect magique et féérique. Il y aura 6 ou 7 tableaux avec une vingtaine de danseurs de 14 à 35 ans.