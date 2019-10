Ghlin: le gros chantier de la rue de Mons démarre ce 14 octobre

La réfection tant attendue de la N50 qui permet la traversée de Ghlin devrait enfin débuter le 14 octobre. Le chantier, qui dépend de la Région wallonne, avait été retardé sur demande des autorités montoises. Celles-ci voulaient ainsi minimiser son impact, alors que l’autoroute E19-E42 est toujours en travaux. La première phase englobera la portion entre le supermarché Lidl et le Goolfy. Une réunion d’information est prévue ce mercredi.

Quatre millions d’euros et près de deux ans de travaux : c’est un important chantier qui s’annonce sur la rue de Mons (N50). Entre le Lidl de Ghlin et le magasin Brico, le revêtement de la chaussée, l’égouttage et les trottoirs seront refaits, tandis que des pistes cyclables seront aménagées. Les travaux sont pris en charge par la Région wallonne, la N50 étant une voirie régionale.