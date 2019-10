Mons-Bo: Hygea se lance sur Facebook

L’objectif principal de ce nouveau canal de communication est de privilégier une communication plus directe et interactive avec les citoyens.

Hygea lancera officiellement sa page Facebook. L’objectif principal de ce nouveau canal de communication est de privilégier une communication plus directe et interactive avec les citoyens pour toutes les questions qui concernent la collecte des déchets et de soulager ainsi les communes affiliées qui sont régulièrement sollicitées à ce sujet à l’heure actuelle.