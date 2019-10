Karaté: le Borain Pascal Joly, coach de l’équipe nationale kata

Nul doute que l’édition 2019 de l’Euro Wadokaï, prévue ce week-end à Budapest, aura une saveur particulière pour le Bushikaï de Wasmuël et son entraîneur Pascal Joly. En plus de s’aligner à l’épreuve en seniors et en masters, le mentor du cercle quaregnonnais fera, en effet, office de coach pour l’équipe nationale kata!

Après le Cobra Kaï, c’est au tour du voisin de Wasmuël de s’envoler pour son échéance la plus importante de l’année : les championnats d’Europe Wadokaï qui se disputeront ces 5 et 6 octobre à Budapest, en Hongrie. Pour s’y préparer de la meilleure manière possible, Pascal Joly avait agencé un entraînement exceptionnel dans son dojo à Quaregnon.