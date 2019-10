D2 amateurs: le RFB a un leadership à défendre à Durbuy

Le RFB a décidé de faire le moins de bruit possible et d’avancer, imperturbablement, vers son objectif. Son prochain obstacle: Durbuy, qui n’a pas encore perdu chez lui.

Les Francs Borains restent tranquilles, sereins, malgré leur leadership et leur début de saison quasiment parfait qui auraient pu installer un excès d’enthousiasme et de confiance. Non, que du contraire. Les hommes de Dante Brogno parviennent à se remettre en question, en accordant sa priorité au bien de l’équipe et non à celui de l’individu. La recette gagnante.