Foot (D3): l’USGTH y croit avec son capitaine Jean-Philippe

Avec 5/9, les Saint-Ghislainois limiteraient la casse par rapport au sans-faute envisagé face à trois rivaux. Mais cela sous-entend qu’ils s’imposent, ce samedi (20h) au stade Saint-Lô, face à Gosselies. Le retour aux affaires du capitaine Jean-Philippe coïncidera-t-il avec le premier succès tant attendu?

Après un mois assez sombre, il faut bien l’avouer, une éclaircie semble poindre au-dessus du stade Saint-Lô. Même si direction, staff, joueurs et supporters attendaient plus, en termes de points, des explications avec le Léopold et Schaerbeek (2/6), l’équipe a tout de même réussi à interrompre la série de revers.