Mons-Bo: les 2 députés PS défendent le prolongement de l’axiale

Le nouveau gouvernement wallon a décidé de stopper le prolongement de l’axiale boraine ou encore le contournement d’Hornu. Le ministre Philippe Henry l’a encore confirmé. Chez nous, les deux députés socialistes Joëlle Kapompolé et Jean-Pierre Lépine défendent ces projets même s’ils font partie de la même majorité.

La Déclaration de Politique Régionale stipule qu’« au-delà du plan 2019-2025, à l’exception des travaux de sécurité et des connexions au réseau existant d’infrastructures essentielles (gares, hôpitaux et zones d’activités économiques), le gouvernement n’entamera pas l’étude et ne réalisera pas de nouvelles voiries et d’extensions de voirie (Tenneville, Bodange à Rodelange, CHB, R5 Havré, T