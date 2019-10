On a tous des hauts et des bas. Mais chez les personnes bipolaires, les hauts sont beaucoup trop hauts -«ça peut aller jusqu’à se prendre pour dieu», témoigne David. Et les bas sont dangereusement bas: les tentatives de suicide sont fréquentes. L’association Le Funambule a créé récemment à Mons un groupe de parole pour les bipolaires et leurs proches -à découvrir sur place la semaine prochaine. David, lui-même bipolaire, en est l’animateur. Il nous confie son vécu personnel.

La comédienne française Ludivine Sagnier est venue au Funambule, en Belgique, pour s’imprégner de son rôle de bipolaire dans le film « La ruche » (lire ci-dessous). Elle salue l’association :